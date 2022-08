Enola Holmes 2: ecco la data di uscita del film su Netflix

News





20/08/2022 |

Il prossimo autunno arriverà su Netflix il secondo capitolo di Enola Holmes. Per la seconda volta Millie Bobby Brown vestirà i panni della sorella minore di Sherlock Holmes, in una nuova opera densa di avventure. Netflix rilascerà sulla propria piattaforma la pellicola a partire dal prossimo 4 novembre.



Nel film Enola Holmes si ritroverà coinvolta in un caso molto particolare e sarà chiamata a ritrovare una ragazza scomparsa. Durante la ricerca si ritroverà al centro di una cospirazione che richiederà l’aiuto dei suoi amici e del fratello Sherlock.



La regia è di Harry Bradbeer che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Jack Thorne.



Henry Cavill, Louis Partridge e Sharon Duncan-Brewster completano il cast principale.