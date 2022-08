The Lord of the Rings: The Rings of Power: la colonna sonora è ora disponibile in tutto il mondo

News





21/08/2022 |

Amazon Studios ha pubblicato oggi The Lord of the Rings: The Rings of Power (Season One: Amazon Original Series Soundtrack). È disponibile in tutto il mondo su tutti i servizi streaming la colonna sonora di tutti gli episodi dell'attesissima serie Original composta dal Premio Emmy Bear McCreary, che include anche il tema musicale principale "The Lord of the Rings: The Rings of Power," composto dal Premio Oscar Howard Shore. I clienti Amazon Music avranno accesso anche a due tracce esclusive della colonna sonora: "Find the Light" e "The Promised King."



Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere debutterà su Prime Video in tutto il mondo il 2 settembre 2022. Dopo l'uscita di ogni episodio, Amazon Music pubblicherà un album a settimana contenente la colonna sonora integrale di ciascun episodio, oltre ad altri bonus track disponibili solo su Amazon Music.



The Season One: Amazon Original Series Soundtrack include anche le performance di due attrici della serie: Sophia Nomvete (Princess Disa) nella traccia "A Plea to the Rocks" e Megan Richards (Poppy Proudfellow) che canta il brano "This Wandering Day".