Le star di Jurassic Park, Bryce Dallas Howard e DeWanda Wise pensano a un potenziale ritorno nel franchise.

22/08/2022 |

In un'intervista con ComingSoon.net, le due attrici che interpretavano rispettivamente i personaggi di Claire e Kayla nel film diretto da Colin Trevorrow hanno rivelato cosa ne pensano di un potenziale ritorno nel franchise a distanza di anni, così come è accaduto agli attori di Jurassic Park Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum tornati nell'ultimo capitolo della saga.



"Sì, mi piacerebbe, sarebbe davvero una cosa così speciale" risponde Bryce Dallas Howard "E poi è davvero raro per un attore poter fare un'esperienza simile, riprendere un personaggio ancora e ancora. E oltretutto, qui si parla di decadi di distanza tra i film...".



"E poi ti viene da pensare 'Cosa? Ma che è successo?'. Una cosa è costruire la backstory di un personaggio, un'altra costruirne una per la prima volta e poi dire 'Oh, ok, e dopo che è successo?'. Perché tutti noi avevamo una tale ownership di questi personaggi. Se chiedete a Laura Dern di Ellie Satler e di cosa è accaduto in quel frangente tra Jurassic Park e Jurassic World Dominion è davvero incredibile. È davvero forte" ha dichiarato DeWanda Wise.