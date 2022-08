Guardiani della Galassia, Maria Bakalova: amo James Gunn, voglio lavorare con lui per il resto della mia vita

News





22/08/2022 |

Guardiani della Galassia vol.3 ci permetterà di incontrare tanti vecchi amici, ma allo stesso tempo ci dare l'occasione di conoscerne di nuovi: uno di questi sarà il personaggio ancora misterioso interpretato da Maria Bakalova, che farà il suo esordio nel Marvel Cinematic Universe grazie al film di James Gunn .



Proprio con James Gunn la Bakalova sembra aver costruito immediatamente un ottimo rapporto, giudicando le parole dell'attrice su cosa ha provato nel farsi dirigere dal regista di The Suicide Squad.



"Io amo James Gunn, voglio lavorare con lui per il resto della mia vita! È semplicemente tutto" - ha dichiarato Maria Bakalova - "Non so neanche come dirlo, è così talentuoso. È divertente, è così divertente. È una persona magnifica, un esempio della persona che vorrei essere. La sua dedizione all'arte è da ammirare, è semplicemente fenomenale. Sono fortunata ad averlo incontrato e ad aver avuto la possibilità di lavorare con lui".