Andrew Garfield: "Mi urta l'idea che il metodo venga considerato una stronzata gigantesca. Una volta per un film niente sesso e cibo per 6 mesi

23/08/2022

Invitato a dire la sua sul method acting durante la promozione della miniserie In nome del cielo, Andrew Garfield ha dichiarato:



“Credo che ci siano stati molti fraintendimenti circa la natura del metodo. Le persone ancora lo usano e non significa essere sgradevoli con tutti quando si sta sul set. Vuol dire semplicemente vivere in maniera autentica circostanze inventate e nello stesso tempo essere molto gentili con la troupe, essere individui normali e riuscire a uscire dal ruolo quando bisogna farlo o non lasciarlo mai quando occorre.

Mi dà fastidio il giudizio sbagliato che la gente dà, mi urta l'idea che il metodo venga considerato una stronzata gigantesca. Invece non è così, non pensate di sapere cosa sia il metodo se lo definite una stronzata o vi è capitato di lavorare con qualcuno che millantava di seguire il metodo ma poi non recitava come un attore del metodo. E’ una cosa molto privata, per esempio io non voglio che le persone si intromettano nel mio processo creativo.

Sembrava avere una qualità zen, però era come se stessi recitando una scena con un animale selvaggio che non sai se alla fine ti bacerà o ti ucciderà. E sei stregato, e dici: ‘Qualunque cosa sia, voglio poterla fare anche io’.”



L’ultima battuta lascia aperti molti interrogativi. Parlando di Silence di Martin Scorsese, dove interpretava un gesuita preso prigioniero nel Giappone del XVII secolo uno dei film in cui ha messo in pratica il method acting Andrew Garfield, raccontando dei sei mesi in cui ha scelto la castità e ha praticato il digiuno, ha detto:

“E’ stato molto fico, ho avuto delle esperienze veramente folli e allucinogene mentre praticavo l'astinenza sessuale e contemporaneamente digiunavo.”

Le esperienze allucinogene in effetti ci hanno incuriosito molto…