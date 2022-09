Brian e Charles: il trailer italiano del film con David Earl

News





La Lucky Red ha rilasciato nelle sale Brian e Charles, la pellicola che segna il debutto dietro la macchina da presa per il cinema di Jim Archer. Per l’occasione il regista ha lavorato con il protagonista del film, David Earl, in questa opera a tinte inglesi che vede un uomo di mezza età costruire un robot per uscire fuori da una profonda depressione. Nel cast troviamo anche Chris Hayward.



Dopo un inverno particolarmente rigido Brian entra in una profonda depressione; completamente isolato e senza nessuno con cui parlare, Brian fa quello che qualsiasi persona sana di mente farebbe di fronte a una situazione così malinconica. Costruisce un robot.

Commedia dall’inconfondibile humor britannico, parte dall’omonimo cortometraggio del 2017 e prima ancora dallo spettacolo teatrale ideato dai due attori protagonisti, David Earl e Chris Hayward che hanno poi firmato il soggetto e la sceneggiatura del film.