Memory: il trailer italiano annuncia l'imminente uscita nelle sale

01/09/2022 |

Alex Lewis (Liam Neeson), sicario ormai prossimo al ritiro, viene chiamato a svolgere un’ultima missione. Ma quando scopre che il bersaglio è una giovane ragazza, rifiuta di portare a termine l’incarico e si rivolta contro la malvagia organizzazione che l’ha assoldato. Il suo cammino di vendetta lo porta fino ai vertici del gruppo criminale, capeggiato dall’affascinante magnate immobiliare di El Paso Davana Sealman (Monica Bellucci) e dal figlio, che tengono in pugno le vite di molti ragazzi innocenti. Per salvare la pelle dovrà quindi dare loro la caccia e ucciderli prima che siano loro a farlo. Nel frattempo, è braccato anche dall’FBI, che nella persona dell’agente Vincent Serra (Guy Pearce) è già sulle sue tracce.

Se lo scorso maggio vi avevamo mostrato il teaser trailer di, intenso action-thriller movie diretto acclamato regista di Casino Royale, oggi ecco il trailer ufficiale online grazie alla BimDistribuzione. Protagonista del film, adattamento di The Memory of a Killer, opera prodotta in Germania, èche interpreta un esperto assassino che, dopo aver deciso di non portare avanti un lavoro per un potente e pericoloso criminale, verrà inseguito dallo stesso boss desideroso di eliminarlo.Il cast principale comprende ancheL'opera arriverà in Italia a partire dal 15 settembre.