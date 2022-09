Thor: Love and Thunder: dall'8 settembre il film arriverà su Disney+

News





Con un nuovo spot in lingua originale, la Marvel ha annunciato che dal prossimo 8 settembre Thor: Love and Thunder farà il suo debutto ufficiale all'interno della piattaforma streaming Disney+.



In questo quarto atto della saga troviamo al centro della scena ancora una volta Chris Hemsworth nei panni del figlio di Odino. Il cast di Thor: Love and Thunder è vasto e brillante e comprende Christian Bale, pronto a vestire i panni del villain Gorr, Natalie Portman, Bradley Cooper, Matt Damon, Chris Pratt, Vin Diesel, Russell Crowe, Thessa Thompson, Melissa McCarthy, Sam Neill, Dave Bautista, Pom Klementieff, Jaimie Alexander, Luke Hemsworth, Sean Gunn.



La regia è di Taika Waititi che ha curato la sceneggiatura con Jennifer Kaytin Robinson.



Thor: Love and Thunder è uscito nelle nostre sale lo scorso 6 luglio.



Nel suo primo week-end il film ha incassato in tutto il mondo 302 milioni di dollari.