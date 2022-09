LOmbra di Caravaggio: il trailer del nuovo film di Michele Placido

News





01/09/2022 |

Dal 3 novembre sarà disponibile nelle sale L’Ombra di Caravaggio, pellicola che segna il ritorno dietro la macchina da presa di Michele Placido a distanza di sei anni da 7 Minuti. La nuova opera del regista gira tutta intorno ad uno degli artisti più importanti della cultura italiana ed europea ovvero, come recita il titolo, quel Caravaggio interpretato da Riccardo Scamarcio. Per l’attore si tratta della terza collaborazione con il regista dopo Romanzo Criminale e Il Grande Sogno.



Il resto del cast è brillante e vede al suo interno Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti, Lolita Chammah e Tedua.



Sotto alla sinossi vi mostriamo il trailer rilasciato dalla 01Distribution.



Sinossi:

Italia 1600. Michelangelo Merisi è un artista geniale e ribelle nei confronti delle regole dettate dal Concilio di Trento che tracciava le coordinate esatte nella rappresentazione dell’arte sacra. Dopo aver appreso che Caravaggio usava nei suoi dipinti sacri prostitute, ladri e vagabondi, Papa Paolo V decide di commissionare a un agente segreto del Vaticano una vera e propria indagine, per decidere se concedere la grazia che il pittore chiedeva dopo la sentenza di condanna a morte per aver ucciso in duello un suo rivale in amore. Così l’Ombra, questo il nome dell’investigatore, avvia le sue attività di inchiesta e spionaggio per indagare sul pittore che - con la sua vita e con la sua arte - affascina, sconvolge, sovverte. Un’Ombra che avrà nelle sue mani potere assoluto, di vita o di morte, sul destino di un genio.