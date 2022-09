One Life: Helena Bonham Carter reciterà nel film con Anthony Hopkins

News





01/09/2022 |

Helena Bonham Carter si è unita al cast di One Life, drama movie della See-Saw Film che vedrà recitare al suo interno anche Anthony Hopkins e Johnny Flynn. La pellicola – come riportato da Deadline – sarà diretta da James Hawes che dunque farà il suo debutto ufficiale dietro la macchina da presa.



One Life racconterà la storia di Nicholas Winton, filantropo inglese, che passò alla storia per aver organizzato ed attuato il salvataggio di 669 bambini, molti dei quali di origine ebraica, in Cecoslovacchia poco prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale.



La Bonham Carter reciterà nella parte della madre di Winton mentre Flynn interpreterà il protagonista nel suo periodo giovanile. Nella pellicola recitano anche Jonathan Pryce, Romola Garai, Alex Sharp e Lena Olin.



Il film è basato sul libro If It’s Not Impossible…The Life of Sir Nicholas Winton scritto da Barbara Winton ed ha una sceneggiatura scritta da Lucinda Coxon e Nick Drake.