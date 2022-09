Nell Tiger sarà la protagonista del prequel di The Omen

News





02/09/2022

Nell Tiger, attrice che abbiamo visto nella serie tv Servant, è pronta per il ruolo da protagonista all’interno di una pellicola cinematografica. La star è stata scritturata per recitare all’interno di First Omen, il prequel di The Omen in lavorazione presso la 20th Century Fox.



La Tiger sarà diretta da Arkasha Stevenson, pronta per il debutto ufficiale dietro la macchina da presa. Inoltre la Stevenson si occuperà anche di riscrivere la sceneggiatura assieme a Tim Smith. La produzione di First Omen è affidata a David S. Goyer e Keith Levine tramite la loro Phantom Four mentre Smith sarà il produttore esecutivo



The Omen, pellicola uscita nel 1976 con protagonisti Gregory Peck, Lee Remick e Harvey Stephen, raccontava la storia di un ambasciatore americano convinto che suo figlio di 5 anni sia l’anticristo. Nel corso degli anni The Omen ha avuto due sequel: Damien: Omen II, uscito nel 1978, e The Final Conflict (1981). Inoltre nel 2006 è stato realizzato con reboot.



La trama di First Omen non è stata rilasciata.