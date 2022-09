Horizon: Michael Rooker nel cast del film di Kevin Costner

News





02/09/2022

Altri attori sono entrati a far parte del cast di Horizon, la nuova opera di Kevin Costner. All’interno di questo western movie, che sarà sviluppato dalla Warner Bros. e dalla New Line, troveremo Michael Rooker, Jena Malone, Alejandro Edda e Tatanka Means. Le star in questione si uniscono così ad un cast che vede al suo interno già Sienna Miller, Sam Worthington, Jamie Campbell Bower, Luke Wilson e Thomas Haden Church.



Costner, che reciterà nel film, produrrà la pellicola attraverso la sua Territory Pictures, sarà il regista e scriverà la sceneggiatura assieme a Jon Baird.



Horizon andrà a raccontare l’espansione e l’insediamento del West americano, in un contesto che si svilupperà nel periodo pre e post Guerra Civile. Un viaggio – così come viene definita la descrizione del film – vissuto attraverso gli occhi dei protagonisti che mostrerà tutti i lati possibili: dagli elementi naturali, le popolazioni del luogo e la spietatezza di coloro che hanno provato a cambiare il tutto.



Per Costner si tratta di un ritorno dietro la macchina da presa dal 2003 quando diresse Terra di Confine – Open Range.