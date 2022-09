Russell Crowe sarà il protagonista di Sleeping Dogs

News





02/09/2022 |

Un nuovo progetto cinematografico a tinte crime attende Russell Crowe, ingaggiato per recitare come protagonista all’interno di Sleeping Dogs. Il film della Nickel City Pictures segnerà il debutto dietro la macchina da presa di Adam Cooper, regista che ha curato la sceneggiatura insieme a Bill Collage. Sleeping Dogs sarà l’adattamento di The Book of Mirrors, romanzo di E.O. Chirovici.



Tornando a Crowe, l’attore interpreterà Roy Freeman, ex detective della omicidi in cura per l’Alzheimer. La storia ruota attorno ad un caso che ha visto protagonista lo stesso Freeman dieci anni prima: un’indagine che portò all’arresto di un uomo finito nel braccio della morte. L’uomo, da sempre proclamatosi innocente, spingerà l’ex detective, che dovrà fare i conti con la sua memoria, a riaprire l’indagine con lo scopo di scoprire tutta la verità sulla vicenda.



Le riprese di Sleeping Dogs partiranno a gennaio 2023.