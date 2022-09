Carry On: Jason Bateman nel cast del nuovo film di Jaume Collet-Serra

News





02/09/2022

Jason Bateman si è unito al cast di Carry On, thriller movie sviluppato da Netflix e dalla Amblin Entertainment. Il film sarà diretto da Jaume Collet-Serra con TJ Fixman che ha scritto la prima bozza di sceneggiatura e con Michael Green che si occuperà della revisione. Dylan Clark sarà il produttore mentre la pellicola segnerà la prima collaborazione tra Netflix e la Amblin.



Carry On, che vedrà protagonista Taron Egerton, è incentrato su Ethan Kopek, giovane agente della TSA che viene ricattato da un misterioso viaggiatore con l’obiettivo di far passare un pacco pericoloso superando i controlli di sicurezza dell’aeroporto. Bateman dovrebbe interpretare il misterioso viaggiatore.



Holly Bario, presidente di produzione della Amblin, supervisionerà il progetto mentre Brian Williams sarà il produttore esecutivo tramite la Dylan Clark Productions.



Bateman ha ultimamente recitato nella serie tv Ozark.