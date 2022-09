Memory: in rete uno spot italiano

News





02/09/2022 |

A poco meno di due settimane dall'uscita ufficiale nei cinema la BimDistribuzione ha rilasciato uno spot italiano di Memory, intenso action-thriller movie diretto acclamato regista di Casino Royale Martin Campbell. Protagonista del film, adattamento di The Memory of a Killer, opera prodotta in Germania, è Liam Neeson che interpreta un esperto assassino che, dopo aver deciso di non portare avanti un lavoro per un potente e pericoloso criminale, verrà inseguito dallo stesso boss desideroso di eliminarlo.



Il cast principale comprende anche Guy Pearce e Monica Bellucci.



L'opera arriverà in Italia a partire dal 15 settembre.



Sinossi: