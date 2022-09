Causeway: il film con Jennifer Lawrence arriverà a novembre su AppleTv+

News





05/09/2022 |

Sarà Apple Tv+ a rilasciare Causeway, la pellicola con protagonista l’attrice Premio Oscar Jennifer Lawrence. E’ stato annunciato, infatti, che l’opera arriverà in streaming a partire dal prossimo 4 novembre. L’attrice, per questo nuovo lavoro, vestirà i panni di un soldato che proverà a tornare a vivere la sua vita dopo essere tornata nella sua casa di New Orleans.



Causeway, che è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival, è prodotto dalla A24, dalla Lawrence e da Justine Ciarrocchi della Excellent Cadaver.



Il cast comprende Elizabeth Sanders, Luke Goebel e Ottessa Moshfegh. Causeway è diretto da Lila Neugebauer che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Luke Goebel, Ottessa Moshfegh ed Elizabeth Sanders.