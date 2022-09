Blade: ecco le date della partenza e della fine delle riprese

News





05/09/2022 |

Durante lo scorso ComicCon di San Diego è stato annunciato che ottobre sarà il mese in cui partiranno le riprese di Blade. Ad ospitare cast e crew sarà la città di Atlanta in Georgia. E a confermare il tutto ci ha pensato il portale KFTV che ha fissato la data di partenza delle riprese, il 5 ottobre, e quella di chiusura con il set che verrà smantellato il 28 gennaio 2023. Le date in questione accompagnano la data di uscita della pellicola rilasciata diverse settimane fa dalla Marvel, con Blade che debutterà nelle sale a novembre 2023.



Il progetto Blade, entrato ufficialmente nella fase 5 della Marvel, ha una sceneggiatura scritta da Stacy Osei-Kuffour. La regia, invece, sarà di Bassam Tariq.



Per quanto riguarda il cast, nei panni di Blade troveremo Mahershala Ali che ha dunque ereditato il personaggio da Wesley Snipes, attore protagonista del film uscito negli anni novanta.