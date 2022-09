Ti Mangio il Cuore: online la scena Come devo fare?

News





05/09/2022 |

Grazie alla 01Distribution vi mostriamo una scena di Ti Mangio il Cuore. La pellicola vede l’esordio a livello cinematografico di Elodie che ha recitato con Francesco Patané e con un cast che comprende anche Lidia Vitale, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno, Giovanni Trombetta, Letizia Cartolaro, Michele Placido, Brenno Placido.



Il film è prodotto da Indigo Film, Rai Cinema e con il sostegno di Apulia Film Commission. Tratto dall’omonimo libro-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini edito da Giangiacomo Feltrinelli Editore Ti Mangio il Cuore è un gangster movie e una grande, tragica storia d’amore.



L’uscita è prevista per il 22 settembre.



Sinossi:

Puglia. Arso dal sole e dall’odio, il promontorio del Gargano è conteso da criminali che sembrano venire da un tempo remoto governato dalla legge del più forte. Una terra arcaica da far west, in cui il sangue si lava col sangue.

A riaccendere un'antica faida tra due famiglie rivali è un amore proibito: quello tra Andrea, riluttante erede dei Malatesta, e Marilena, bellissima moglie del boss dei Camporeale. Una passione fatale che riporta i clan in guerra. Ma Marilena, esiliata dai Camporeale e prigioniera dei Malatesta, contesa e oltraggiata, si opporrà con forza di madre a un destino già scritto.