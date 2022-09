Spider-Man: No Way Home torna al cinema: online la clip di presentazione

News





05/09/2022 |

La Sony Pictures Italia ha rilasciato una clip di Spider-Man: No Way Home che annuncia una novità importante: il film, infatti, tornerà al cinema, ma con nuove scene inedite, dal 18 al 22 settembre, questo grazie all’iniziativa Cinema In Festa. La regia di Spider-Man: No Way Home è di Jon Watts, confermatissimo alla guida del franchise dopo Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home. Il regista ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Chris McKenna ed Erik Sommers.



Nella parte dell’Uomo Ragno troviamo ancora una volta Tom Holland con il cast che abbraccia di nuovo anche Marisa Tomei, Zendaya e Jon Favreau. Inoltre recitano nel film Alfred Molina nella parte del Dottor Octopus, Benedict Cumberbatch nel ruolo del Dottor Strante, Jamie Foxx come Electro e ancora J.K. Simmons, Angourie Rice e Tony Revolori.



Spider-Man: No Way Home ha superato il miliardo di dollari d'incasso.

Sinossi:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.