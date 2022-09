Beast: rilasciata la clip Sul set con Idris

News





05/09/2022

Mentre ci stiamo avvicinando al debutto nelle sale di Beast, pellicola di Baltasar Kormákur, la Universal Pictures presenta una nuova featurette in italiano. Il regista ha diretto un cast brillante che comprende Idris Elba, Sharlto Copley, Iyana Halley e Leah Sava Jeffries.



La sceneggiatura è stata scritta con la pellicola che è stata prodotta da Will Packer, James Lopez, Baltasar Kormákur. I produttori esecutivi sono Jaime Primak Sullivan e Bernard Bellew.



Beast uscirà in anteprima domenica 18 settembre per arrivare in tutti i cinema dal 22.



Sinossi:

Idris Elba (Fast & Furious: Hobbs & Shaw, The Suicide Squad) è il protagonista di un nuovo thriller al cardiopalma che racconta di un padre e delle sue due figlie adolescenti che si ritrovano braccati da un enorme leone solitario intenzionato a dimostrare che nella savana c'è solo un predatore supremo. Elba interpreta il Dottor Nate Daniels, un marito rimasto vedovo da poco, che torna in Sudafrica, dove ha conosciuto sua moglie, per un viaggio a lungo pianificato con le figlie in una riserva di caccia gestita da Martin Battles (in serie tv come Sharlto Copley e Russian Doll, e film come Maleficent), un vecchio amico di famiglia e biologo della fauna selvatica. Quello che inizia come un viaggio di guarigione si trasforma in una spaventosa lotta per la sopravvivenza quando un leone, sopravvissuto a bracconieri assetati di sangue, inizia a perseguitarli sentendosi ormai minacciato dagli esseri umani.