In Viaggio: il nuovo trailer del film di Gianfranco Rosi

05/09/2022 |

All’interno della 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, tra i Fuori Concorso, troviamo anche In Viaggio, l’opera di Gianfranco Rosi che debutterà nelle sale a partire dal prossimo 4 ottobre.



Come riportato dalla 01Distribution, che ha rilasciato il nuovo trailer ufficiale, Papa Francesco, in 9 anni di pontificato, ha compiuto 37 viaggi visitando 59 paesi. Italia, Brasile, Cuba, Stati Uniti, il continente africano e il sud est asiatico, i suoi itinerari seguono il filo rosso dei temi centrali del nostro tempo: la povertà, la natura, le migrazioni, la condanna di ogni guerra, la solidarietà.



Il film è un racconto che ripercorre i viaggi del Papa visionando i filmati che li documentano: in una sorta di Via Crucis, Francesco è testimone della sofferenza del mondo e sperimenta la difficoltà di fare di più, oltre al conforto delle sue parole e della sua presenza.