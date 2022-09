Wake: Fivel Stewart sarà la protagonista dellhorror movie

News





06/09/2022 |

Fivel Stewart, attrice che abbiamo visto all’interno della pellicola Umma, sarà la produttrice esecutiva e la protagonista di Wake, horror-thriller che sarà diretto da Thom Arizmendi e da Austin Parks Stewart. Nel film, scritto da Elizabeth H. Vu, un'attrice in difficoltà, alla disperata ricerca di un ruolo da protagonista in un remake di Hollywood, rintraccia il protagonista del film originale, che ora è un misterioso recluso. Strani avvenimenti, però, trasformeranno, rapidamente l'incontro in un incubo.



All’interno del progetto reciteranno anche Daniel Blake Smith, Sam Logan, Nick Field e Tom Field.



Per la Stewart è l’ennesimo lavoro inserito nella sua agenda. L’attrice, che attualmente ha terminato le riprese di The Windigo, altro horror movie diretto da Gabe Torres, presenterà la voce anche ad uno dei personaggi di The Adventures of Tikki the Wonder Dog.