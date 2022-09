Vengeance: il trailer italiano del film diretto da B.J. Novak

News





06/09/2022

A partire dal prossimo 8 settembre arriverà nelle sale italiane Vengeance, l’opera prima di B.J. Novak che per l’occasione è anche protagonista e produttore del film. L’opera uscirà nei cinema grazie alla Universal Pictures che ha rilasciato anche il primo trailer italiano.



Il cast comprende Boyd Holbrook, Issa Rae, Dove Cameron e Ashton Kutcher.



Vengeance ha una sceneggiatura curata proprio da Novak.



Sinossi:

Vengeance, il debutto alla regia dello sceneggiatore e attore B.J. Novak (“The Office”), è un thriller dark e comico su Ben Manalowitz, un giornalista e autore di un podcast che viaggia da New York City al Texas occidentale per indagare sulla morte di una ragazza che stava frequentando.