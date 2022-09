Nicolas Cage e Joel Kinnaman lavoreranno insieme per Sympathy for the Devil

News





07/09/2022 |

Nicolas Cage e Joel Kinnaman reciteranno insieme all’interno del thriller a tinte psicologiche dal titolo Sympathy for the Devil. La pellicola sarà diretta dal regista israeliano Yuval Adler. Il film, che ha una sceneggiatura scritta da Luke Paradise, ha già visto partire la sua produzione in quel di Las Vegas.



Prodotto da Hammerstone, Sympathy for the Devil racconta la storia di un autista (Kinnaman) che si ritrova in un gioco ad alto rischio, come quello del gatto e del topo, dopo essere stato costretto a dare un passaggio ad un uomo misterioso, "The Passenger". Man mano che il loro viaggio da brivido procede, diventa chiaro però che non tutto è come sembra".



Secondo quanto riportato da Allan Ungar, co-produttore del film, per Sympathy for the Devil è stato scelto il cast perfetto.



Per Cage si tratta di un nuovo progetto da mettere in un'agenda già ricca di impegni. L'attore, tra l'altro, presto arriverà nelle sale nei panni di Dracula all'interno dell'opera Renfield. Kinnaman, invece, ha da poco terminato le riprese di Silent Night di John Woo.