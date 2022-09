Watcher: il nuovo spot ci ricorda luscita nelle sale del film

News





07/09/2022 |

Da oggi, 7 settembre, Watcher è nelle nostre sale. La Lucky Red porta la pellicola di Chloe Okuno al cinema, un horror thriller con protagonista Maika Monroe. Per la regista si tratta della prima pellicola cinematografica da regista.



Sinossi:

Julia, una giovane donna, si trasferisce a Bucarest per seguire il marito nel suo nuovo lavoro. Mentre cerca di integrarsi nella nuova realtà, la città viene sconvolta dagli omicidi di un serial killer. Isolata e senza riuscire a comunicare, Julia si lascia suggestionare dagli avvenimenti fino ad accorgersi di essere costantemente osservata da un uomo dal palazzo di fronte. Tra realtà e paranoia, Julia sprofonda in un vero e proprio incubo ad occhi aperti a cui nessuno sembra credere. Nemmeno il marito.

Accolto in modo straordinario al Sundance Film Festival dove è stato presentato in anteprima mondiale, Watcher è un thriller/horror psicologico d’autore e al femminile, capace di giocare con gli stilemi del genere mentre sviluppa con attenzione tematiche sociali d’attualità (gaslighting, stalking, alienazione per citarne alcuni).