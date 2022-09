Joker: Folie à Deux: Catherine Keener reciterà nel film

News





08/09/2022 |

La candidata all’Oscar Catherine Keener ha ottenuto un ruolo importante per Joker: Folie à Deux, il tanto atteso secondo capitolo che sarà diretto ancora una volta da Todd Phillips. L'attrice, dunque, va ad unirsi ad un cast che al momento vede il Premio Oscar Joaquin Phoenix, Lady Gaga nella parte di Harley Quinn, Zazie Beetz, pronta al ritorno sul set, e la new entry Brendan Gleeson.



Il progetto è in fase di sviluppo con le riprese che partiranno il prossimo dicembre. La Warner Bros. Pictures ha inoltre annunciato che l’uscita della pellicola, definita un musical, è prevista per il 4 ottobre 2024.



Come specificato dal portale Deadline, la Warner Bros. Pictures non ha commentato il casting della Keener quindi non sappiamo quale ruolo avrà nel film.



La sceneggiatura di Joker: Folie à Deux è stata scritta da Scott Silver che ha curato anche la storia del primo capitolo.