Glass Onion  Knives Out: in rete il teaser trailer

News





08/09/2022 |

Tramite Netflix vi mostriamo il teaser trailer di Glass Onion – Knives Out, il secondo capitolo di Cena con Delitto che arriverà sulla piattaforma a partire dal prossimo 23 dicembre. Per questo secondo atto, diretto da Rian Johnson, troviamo un cast capeggiato da Daniel Craig, che riprende il ruolo del detective Benoit Blanc, e che comprende Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson e Dave Bautista.



In questo nuovo film il detective Blanc volerà in Grecia con l’obiettivo di svelare un mistero che coinvolge un importante numero di sospettati. Johnson si è occupato anche della sceneggiatura e della produzione con Ram Bergman.



Cena Con Delitto è uscito nelle sale nel 2019 grazie alla Lionsgate ed ha incassato 311 milioni di dollari.