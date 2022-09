The Yellow Tie: Rupert Friend e John Malkovich reciteranno nel film

News





09/09/2022 |

Rupert Friend e John Malkovich lavoreranno insieme per The Yellow Tie, la pellicola che andrà a raccontare la storia e la vita del direttore d’orchestra Sergiu Celibidache. Friend avrà il ruolo centrale all’interno di questa pellicola e racconterà la versione da giovane di Celibidache mentre Malkovich quella più “matura”.



La regia del film è affidata a Ioan Celebidache, figlio di Sergiu, che ha curato anche la sceneggiatura con James Olivier. Robert W. Cort è all’interno del progetto come produttore esecutivo mentre i produttori sono Vrinceanu Celebidachi e Cristina Dobritoiu per Oblique Media Film, Andrei Boncea, Christopher Milburn e James Olivier per la Celi Films.



Per Friend e Malkovich si tratta di una nuova collaborazione: i due infatti hanno lavorato insieme per la prima e unica volta nel 2004 per il film The Libertine.



La produzione di The Yellow Tie partirà ad inizio 2023.