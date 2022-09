Luke Hemsworth e Milo Ventimiglia nel cast di Land of Bad

News





09/09/2022

Luke Hemsworth e Milo Ventimiglia si sono uniti al cast di Land of Bad, pellicola che vede protagonisti Russell Crowe e Liam Hemsworth. Il cast di questo action-thriller dunque si allarga e al suo interno troviamo anche Ricky Whittle, Daniel MacPherson e Chika Ikogwe. La regia è affidata a Will Eubank, il regista di Underwater e The Signal, che ha curato la sceneggiatura con David Frigerio.



Il film è prodotto da David Frigerio della Broken Open Pictures, da Eubank, da Adam Beasley e Michael Jefferson della Volition Media Partners, dalla R.U. Robot e dalla Highland Film Group.



Nel film Russell Crowe interpreta Reaper, un pilota di droni dell'Air Force che supporta una missione di operazioni speciali della Delta Force nelle Filippine. Il fallimento dell’operazione porterà Reaper a dover effettuare una rischiosa operazione di salvataggio: il tutto però dovrà avvenire in 48 ore.



La produzione partirà entro la fine del mese in Australia.