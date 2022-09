Festival di Venezia 2022: ecco tutti i vincitori

News





11/09/2022 |

Si è chiusa ieri la 79esima edizione del Festival del Cinema di Venezia con la vittoria del Leone d’Oro da parte di All The Beauty and the Bloodshed di Laura Poitras, unico documentario presente in concorso. Tra i premiati anche Luca Guadagnino, con il suo Bones and All.

Questi tutti i premi assegnati dalla Giuria presieduta da Julianne Moore e composta da Mariano Cohn, Leonardo Di Costanzo, Audrey Diwan, Leila Hatami, Kazuo Ishiguro e Rodrigo Sorogoyen

LEONE D’ORO per il miglior film - ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED di Laura Poitras (USA)

LEONE D’ARGENTO – GRAN PREMIO DELLA GIURIA - SAINT OMER di Alice Diop (Francia)

LEONE D’ARGENTO – PREMIO PER LA MIGLIORE REGIA - Luca Guadagnino per il film BONES AND ALL (USA, Italia)

COPPA VOLPI per la migliore interpretazione femminile - Cate Blanchett nel film TÁR di Todd Field (USA)

COPPA VOLPI per la migliore interpretazione maschile - Colin Farrell nel film THE BANSHEES OF INISHERIN di Martin McDonagh (Irlanda, Regno Unito, USA)

PREMIO PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA - Martin McDonagh per il film THE BANSHEES OF INISHERIN di Martin McDonagh (Irlanda, Regno Unito, USA)

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA - KHERS NIST (NO BEARS) di Jafar Panahi (Iran)

PREMIO MARCELLO MASTROIANNI a un giovane attore o attrice emergente - Taylor Russell nel film BONES AND ALL di Luca Guadagnino (USA, Italia)

ORIZZONTI con la giuria presieduta da Isabel Coixet e composta da Laura Bispuri, Antonio Campos, Sofia Djama e Edouard Waintrop

PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR FILM - Jang-e Jahani Sevom (WORLD WAR III) di Houman Seyedi (Iran)

PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE REGIA - Tizza Covi e Rainer Frimmel per il film VERA (Austria)

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA ORIZZONTI - CHLEB I SÓL (BREAD AND SALT) di Damian Kocur (Polonia)

PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE ATTRICE - Vera Gemma nel film VERA di Tizza Covi e Rainer Frimmel (Austria)

PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR ATTORE - Mohsen Tanabandeh nel film Jang-e Jahani Sevom (WORLD WAR III) di Houman Seyedi (Iran)

PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA - Fernando Guzzoni per il film BLANQUITA di Fernando Guzzoni (Cile, Messico, Lussemburgo, Francia, Polonia)

PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO - SNOW IN SEPTEMBER di Lkhagvadulam Purev-Ochir (Francia, Mongolia)