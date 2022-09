L'Immensità, dal 15 settembre al cinema: online lo spot

News





12/09/2022 |

Il nuovo spot de L'Immensità, l'opera di Emanuele Crialese con protagonista Penelope Cruz, ci ricorda che il film sarà nelle nostre sale tra pochi giorni. Lo stesso regista ha curato la sceneggiatura con Francesca Minieri e Vittorio Moroni. La storia ci porta all'interno di una famiglia italiana, durante il periodo di crescita economica del paese, e seguirà il forte legame tra una mamma, Clara, e sua figlia.



La pellicola è prodotta da Mario Gianini e Lorenzo Gangarossa di Wildside, da Dimitri Rassam di Chapter 2 e dalla Warner Bros. Italia.



Penelope Cruz ha commentato questa sua collaborazione con Crialese: "Sono una sua fan da tanto tempo e devo dire che questa è una delle migliori sceneggiature che io abbia mai letto".



Emanuele Crialese, regista di Respiro, ha diretto il suo ultimo film nel 2011: Terraferma.



Il debutto nelle sale avverrà il 15 settembre.



Sinossi:

Roma, anni 70: un mondo sospeso tra quartieri in costruzione e varietà ancora in bianco e nero, conquiste sociali e modelli di famiglia ormai superati. Clara e Felice si sono appena trasferiti in un nuovo appartamento. Il loro matrimonio è finito: non si amano più, ma non riescono a lasciarsi. A tenerli uniti, soltanto i figli su cui Clara riversa tutto il suo desiderio di libertà. Adriana, la più grande, ha appena compiuto 12 anni ed è la testimone attentissima degli stati d’animo di Clara e delle tensioni crescenti tra i genitori. Adriana rifiuta il suo nome, la sua identità, vuole convincere tutti di essere un maschio e questa sua ostinazione porta il già fragile equilibrio familiare ad un punto di rottura. Mentre i bambini aspettano un segno che li guidi, che sia una voce dall’alto o una canzone in tv, intorno e dentro di loro tutto cambia.