Hocus Pocus 2: disponibile il trailer italiano

News





12/09/2022 |

Dopo il teaser trailer, la Disney ha rilasciato il trailer italiano ufficiale di Hocus Pocus 2. Il film è diretto da Anne Fletcher, la regista che ha diretto 27 Volte in Bianco e Ricatto d’Amore. Recentemente la Fletcher, che per il sequel di Hocus Pocus ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Jen D’Angelo, ha diretto alcuni episodi della serie tv This Is Us.



All'interno della famosa opera, secondo capitolo del film uscito nel 1993 (in passato diretto da Kenny Ortega), troviamo Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimi che ovviamente vestiranno nuovamente i panni di Sarah e Mary Sanderson. Inoltre, sempre parlando del cast, nell’opera ritroveremo anche Doug Jones nella parte di William Butcherson.



Il cast comprende anche Whitney Peak, Lilia Buckingham, Belissa Escobedo e Sam Richardson.



Jen D'Angelo ha scritto la sceneggiatura.



La pellicola sarà disponibile su Disney+ a partire dal 30 settembre.