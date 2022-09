Tutti Amano Jeanne: il trailer italiano della commedia di Celine Devaux

News





La Notorious Pictures presenta il primo trailer italiano di Tutti Amano Jeanne, commedia a tinte francesi diretta da Celine Devaux.



La pellicola vede protagonista Blanche Gardin affiancata nel cast da Laurent Lafitte. La Notorious Pictures porterà la pellicola nelle sale a partire dal 22 settembre.



Sinossi:

Jeanne eL8; veramente determinata a cambiare il mondo, inventa pertanto una macchina per pulire gli oceani, ma durante la cerimonia di lancio, Jeanne stessa finisce in acqua per provare a recuperare la propria invenzione: Dopo questo clamoroso flop in diretta televisiva tutti i suoi finanziatori si ritirano, lasciandola in bancarotta. Per ripagare i debiti si trova costretta a dover vendere la casa di famiglia a Lisbona. Mentre si interroga su questa difficile decisione viene all’improvviso affiancata da «un piccolo fantasma capellone», che commenta ogni sua mossa. Il piccolo fantasma eL8; solitario, divertente, canta e balla, e non esita a sussurrare oscenitaL8; nelle orecchie di Jeanne, diventando praticamente la voce della sua coscienza che non la abbandona mai.