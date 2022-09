L'Accademia del bene e del male: in rete il trailer ufficiale italiano

News





Netflix ha rilasciato il trailer italiano ufficiale di L'Accademia del bene e del male, l'adattamento del romanzo fantasy di Soman Chainani. Il film è diretto da Paul Feig, regista che nel 2019 ha portato nelle sale Last Christmas. Il libro segue le avventure di due amiche per la pelle, Sophie e Agata, all'interno della Scuola del Bene e del Male, dove ragazzi e ragazze sono addestrati per diventare eroi e cattivi delle fiabe. Sophie ha ambizioni da principessa e si aspetta di essere scelta per la Scuola del Bene mentre Agatha sembra essere perfetta per la Scuola del Male. Le due scelte così diverse presto metteranno a dura prova l'amicizia delle ragazze. Il libro fu pubblicato nel 2013 e fa parte di una serie che comprende in totale sei testi.



Il cast comprende Charlize Theron, Kerry Washington, Sofia Wylie e Sophia Anne Caruso oltre a Laurence Fishburne e Michelle Yeoh che interpreteranno The Schoolmaster e Anemone. Nella parte dei personaggi principali troveremo invece Sofia Wylie e Sophia Anne Caruso.



Joe Roth, Jeffrey Kirschenbaum, Jane Startz e Laura Fischer e Feig saranno i produttori mentre Zack Roth, Patricia Riggen e Chainani saranno i produttori esecutivi.



Netflix rilascerà la pellicola dal 19 ottobre



Sinossi:

Ti diamo il benvenuto all'Accademia del bene e del male, dove ogni grande fiaba ha inizio... Questo film diretto da Paul Feig racconta la storia di Sophie e Agatha, due grandi amiche che si ritrovano su fronti opposti in una fiaba moderna, dopo essere state catapultate in una scuola incantata dove giovani buoni e cattivi si addestrano a preservare l'equilibrio tra bene e male.