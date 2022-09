Captain America: New World Order: svelata la data di inizio delle riprese

News





14/09/2022 |

Il 2024 porterà nelle sale cinematografiche il nuovo capitolo di Captain America, pellicola intitolata Captain America: New World Order. Il nuovo atto del franchise vedrà una sorta di rivoluzione legata al personaggio, con Anthony Mackie pronto ad indossare costume e scudo del protagonista interpretato in passato da Chris Evans.



Durante il D23 Expo sono arrivate anche altre novità riguardanti questo quarto capitolo. La prima racconta che le riprese partiranno, se non ci saranno ulteriori cambiamenti, nei primi mesi del 2023, con l’uscita, ricordiamo, fissata per maggio 2024. Inoltre è stato svelato che, oltre a Mackie, nel film reciterà anche Tim Blake Nelson che interpreterà Samuel Sterns, conosciuto nel mondo dei fumetti Marvel con il nome Il Capo. Sempre nel cast troveremo Carl Lumbly, Shira Haas e Danny Ramirez.



La regia di Captain America: New World Order è stata affidata a Julius Onah, al terzo film in carriera dopo The Cloverfield Paradox e Luce.