The Strangers: Renny Harlin dirigerà il remake, Madelaine Petsch sarà la protagonista

14/09/2022 |

La Lionsgate ha deciso di realizzare il remake di The Strangers ed ha già trovato due colonne portanti del progetto. Alla regia, dunque, troveremo Renny Harlin mentre la protagonista sarà Madelaine Petsch. Harlin in passato ha diretto Hercules – La Leggenda Ha Inizio mentre la Petsch ha ultimamente recitato nella serie tv Riverdale.



Gabe Basso e Froy Gutierrez reciteranno all’interno del film destinato, secondo i piani, a diventare una trilogia. Il nuovo progetto si baserà sul thriller movie uscito nel 2008 con protagonisti Scott Speedman e Liv Tyler, diretto da Bryan Bertino. In questa nuova versione la Petsch reciterà nella parte di una donna che attraverserà il paese con il suo fidanzato con l’obiettivo di iniziare una nuova vita nel Nordovest del Pacifico. Quando la loro macchina si fermerà a causa di un guasto, la coppia sarà costretta a fermarsi in un AirBnb in Oregon dove, per tutta la notte, verranno presi di mira da tre sconosciuti mascherati.



Harlin ha curato anche la sceneggiatura con Alan R. Cohen ed Alan Freedland.