Dante: la nuova featurette ci porta nel backstage del film

15/09/2022

La 01Distribution ha rilasciato una featurette riguardante il backstage di Dante, la nuova opera di Pupi Avati. Il regista ha deciso di portare nelle sale una pellicola densa di umanità, un lato forte che traspare in modo netto dal trailer che oggi vi mostriamo.



Nei panni di un giovane Dante troviamo Alessandro Sperduti mentre Sergio Castellitto sarà Govanni Boccaccio. Il cast vede al suo interno anche Enrico Lo Verso nella parte di Donato degli Albanzani, Alessandro Haber come Abate di Vallombrosa, Gianni Cavina nella parte di Piero Giardina e ancora Leopoldo Mastelloni, Ludovica Pedetta e Romano Reggiani che interpreteranno Bonifacio VIII, Gemma Donati e Guido Cavalcanti. Il ruolo di Beatrice è stato affidato a Carlotta Gamba. Il cast è completato dalle presenze di Paolo Graziosi, Mariano Rigillo, Valeria D’Obici, Giulio Pizzirani, Erica Blanc, Morena Gentile e Milena Vukotic.



Dante è una produzione DueA Film e Rai Cinema ed uscirà nelle sale il 29 settembre.



Sinossi:

Settembre 1350. Giovanni Boccaccio viene incaricato di portare dieci fiorini d’oro come risarcimento simbolico a Suor Beatrice, figlia di Dante Alighieri, monaca a Ravenna nel monastero di Santo Stefano degli Ulivi. Nel suo lungo viaggio Boccaccio oltre alla figlia incontrerà chi, negli ultimi anni dell’esilio ravennate, diede riparo e offrì accoglienza al sommo poeta e chi, al contrario, lo respinse e lo mise in fuga. Ripercorrendo da Firenze a Ravenna una parte di quello che fu il tragitto di Dante, sostando negli stessi conventi, negli stessi borghi, negli stessi castelli, nello spalancarsi delle stesse biblioteche, nelle domande che pone e nelle risposte che ottiene, Boccaccio ricostruisce la vicenda umana di Dante, fino a poterci narrare la sua intera storia.