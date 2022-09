La Vita è una Danza: in rete il trailer italiano

News





16/09/2022 |

A partire dal 6 ottobre la BimDistribuzione porterà nelle nostre sale La Vita è una Danza, opera cinematografica del regista francese Cédric Klapisch. La stessa compagnia ha rilasciato il trailer italiano che ci mostra alcune scene di questo film che vede recitare al suo interno Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès, Muriel Robin, Pio Marmaï, François Civil, Souheila Yacoub.



Sinossi:



Sinossi:

Elise è una promettente ballerina di danza classica che vive a Parigi assieme al fidanzato. La sua vita perfetta viene però sconvolta il giorno in cui scopre che il ragazzo la tradisce e rimedia un brutto infortunio in scena. Il cammino per la guarigione fisica ed emotiva la porta fino in Bretagna, dove il calore dei suoi amici e un nuovo amore la mettono davanti alla possibilità di una rinascita. Armata di tenacia e determinazione, Elise non si lascerà sfuggire l’opportunità.