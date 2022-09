Inappropriate Behavior: da Robert De Niro a Rose Byrne, definito il cast

News





16/09/2022 |

E’ stato definito il cast di Inappropriate Behavior, la pellicola diretta da Tony Goldwin. E il regista lavorerà con un cast prestigioso che comprende Robert De Niro, Bobby Cannavale, Rose Byrne, Vera Farmiga, Rainn Wilson, Whoopi Goldberg e William Fitzgerald.



La sceneggiatura è stata scritta da Tony Spiridakis e vedrà Cannavale interpretare uno scrittore di commedie, chiamato Max Brandel, che fa saltare in aria la sua carriera di successo - e il matrimonio (la moglie è interpretata dalla Byrne) - per diventare un comico ma con scarsi risultati. Dopo aver deciso di andare a vivere con suo padre (De Niro), uno chef eccentrico che si è reinventato portiere, e ai ferri corti con la moglie e il suo nuovo compagno per la gestione del figlio Ezra, affetto da sindrome di Asperger, Brandel deciderà di portare via il ragazzo per portarlo a fare un viaggio attraverso il paese.



Goldwyn produce il film con Spiridakis, Howard Rosenman e Lois Robbins.



La produzione partirà entro la fine del mese.