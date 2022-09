Kraven The Hunter: svelata la data di uscita del film

News

19/09/2022 |

Lo scorso giugno la Marvel ha annunciato la fine delle riprese del suo prossimo inedito progetto: Kraven The Hunter. E a distanza di tre mesi dall’ultimo ciak ecco arrivare anche la data d’uscita. Il cinecomic farà il suo debutto ufficiale nelle sale a partire dal 6 ottobre 2023 (quindi non più gennaio 2023 come inizialmente deciso).



Protagonista del film è Aaron Taylor-Johnson, nella parte di Sergei Kravinoff, affiancato da Ariana DeBose, nel ruolo del villain Calypso, Fred Hechinger, nella parte del fratello di Kraven e del villain Camaleonte, Russell Crowe, che sarà il padre del protagonista, e Levi Miller nel ruolo del giovane Kraven.



Il film è diretto da J.C. Chandor che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Matt Holloway.



Kraven The Hunter è uno dei nemici più temibili dell’Uomo Ragno. Nato in Russia, e trasferitosi negli Stati Uniti, Sergej Kravinoff, questo il suo vero nome, entra in contatto con una sostanza misteriosa durante un viaggio in Africa. La pozione gli regala poteri magici, portandolo di fatto ad avere le abilità di diversi animali. Tornato negli States collaborerà con il Camaleonte nel tentativo di uccidere Spider-Man.