Gran Turismo: annunciata la presenza di Orlando Bloom

19/09/2022 |

Arrivano altre novità per il cast del primo adattamento cinematografico dedicato a Gran Turismo, il popolare videogame. All’interno del film troveremo anche Orlando Bloom, anche se il ruolo affidato all’attore non è stato ancora svelato. L’arrivo di Bloom si aggiunge così a quelli di David Harbour e Archie Madekwe, recentemente annunciati dalla produzione. Harbour - come abbiamo già raccontato - reciterà nella parte di un pilota, ormai ritirato dalle piste, che farà da insegnante ad alcuni ragazzi desiderosi di mettersi al volante.



Il cast di Gran Turismo, film che sarà diretto da Neill Blomkamp, inizia dunque a prendere forma con Bloom, Harbour e Madekwe come primi nomi annunciati. La prima logline della pellicola racconta di un giovane giocatore di Gran Turismo che sogna di diventare un vero pilota professionista di auto da corsa. Blomkamp dirigerà Gran Turismo da una sceneggiatura scritta da Jason Hall.



Asad Qizilbash e Carter Swan della PlayStation Productions saranno i produttori assieme a Doug Belgrad and Dana Brunetti.



La pellicola farà il suo debutto ufficiale nelle sale l’11 agosto 2023. Questa è la data di uscita fissata dalla produzione ed ovviamente potrebbe essere soggetta a cambiamenti.