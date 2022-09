Next Goal Wins di Taika Waititi arriverà nella primavera 2023

News





19/09/2022 |

La Searchlight Pictures ha svelato la data di uscita ufficiale di Next Goal Wins, nuovo progetto cinematografico di Taika Waititi. La pellicola arriverà nelle sale a partire dalla primavera 2023. Il film, sviluppato dalla Fox Searchlight e basato sul documentario inglese di Mike Brett e Steve Jamison, uscito nel 2014, segue la storia della Nazionale della American Samoa che prova, con il suo allenatore Thomas Rongen, ad entrare nella storia qualificandosi per la Coppa del Mondo.



In questo nuovo film recitano il protagonista Michael Fassbender, nella parte di Rongen, Elisabeth Moss, Oscar Kightley, David Fane, Beulah Koale, Lehi Falepapalangi, Semu Filipo, Uli Latukefu, Rachel House e Kaimana, quest'ultima al debutto ufficiale in un film.



Waititi ha scritto la sceneggiatura con Iain Morris ed Andy Serkis e produrrà il film con Garrett Basch e Jonathan Cavendish.



Waititi nel mondo Marvel ha diretto Thor: Ragnarok e il recente Thor: Love and Thunder e ultimamente è stato annunciato per due progetti: una pellicola ancora senza titolo di Star Wars e Akira, pellicola basata sul famoso manga.