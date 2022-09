Woody Allen precisa: Non andrò in pensione

News





19/09/2022

Dopo l’intervista al quotidiano La Vanguardia, nella quale si leggeva della sua volontà di lasciare la regia, Woody Allen è tornato a parlare e lo ha fatto con un comunicato. Il regista non lascerà il posto dietro la macchina da presa e con tutta probabilità proseguirà a lavorare anche dopo il progetto Wasp 22: “Woody Allen non ha mai detto che si sarebbe ritirato, non ha detto che stava scrivendo un altro romanzo – si legge nel comunicato – Ha detto che stava pensando di non fare più film perché realizzare film che vanno direttamente su piattaforme streaming non è una cosa che gli interessa, essendo un grande amante dell’esperienza cinematografica. Attualmente, non ha intenzione di ritirarsi ed è molto entusiasta di essere a Parigi per girare il suo nuovo film, il 50°”.



La nota non lascia spazio ad interpretazioni, dunque, con Allen che con tutta probabilità metterà in agenda altri film dopo Wasp 22. Al momento di questo ultimo titolo non si conosce granché, tranne il fatto che le riprese – stando a quanto raccontato dallo stesso Allen – partiranno a Parigi entro la prima metà di ottobre. Inoltre Wasp 22 è stato definito simile a Match Point.