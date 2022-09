Nicholas Galitzine nel cast di The Idea of You

News





20/09/2022 |

Nicholas Galitzine è entrato a far parte del cast di The Idea of You, pellicola a tinte romantiche che sarà diretta da Michael Showalter. Il film, adattamento cinematografico del romanzo di Robinne Lee, vede come protagonista Anne Hathaway. L’attrice interpreta una 40enne divorziata di nome Sophie la cui vita inizia ad andare a rotoli dopo la separazione dal marito, con quest'ultimo che ha deciso di interrompere la relazione a causa di un’altra donna. Lo stesso marito, impossibilitato ad accompagnare la loro figlia quindicenne al Coachella, lascerà la situazione tra le mani di Sophie. Durante il festival musicale le due si imbatteranno in Hayes Campbell (Galitzine), cantante della boy band August Moon. Quella che seguirà sarà una storia d'amore eccitante e corroborante che Sophie non ha mai vissuto in vita sua.



La sceneggiatura del film è stata curata da Jennifer Westfeldt.



Galitzine, che ha recentemente completato le riprese di Red White & Royal Blue, ha interpretato il Principe Robert in Cenerentola, live action movie di Kay Cannon.