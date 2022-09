The Smack: Kathy Bates reciterà nel thriller movie

News





20/09/2022 |

New entry nel cast di The Smack, il thriller movie che vedrà come protagonista Casey Affleck. Nella pellicola reciteranno anche Kathy Bates, il Premio Oscar Alan Arkin e Teyana Taylor. Il trio in questione andrà ad arricchire un cast che vede al suo interno anche Marisa Tomei, Isabel May e Yul Vazquez. La regia del film è stata affidata a David M. Rosenthal, con le riprese che partiranno durante l’autunno a Los Angeles.



Rosenthal e Keith Kjarval hanno curato la sceneggiatura, adattando il romanzo di Richard Lange. Kjarval sarà anche il produttore con Sam Rockweel, Mark Berger della Play Hooky ed Andrea Bucko della Sugar Rush Pictures.



Smack racconta la storia di un truffatore (Affleck) che tocca il fondo una volta incontrato un imbroglione emergente (Taylor). Dopo aver ricevuto una soffiata da parte di un saggio truffatore (Arkin) i due decidono di partire per Los Angeles con l’obiettivo di mettere a segno la più grande truffa della loro vita… Una volta arrivati a destinazione, però, scopriranno che non sono gli unici a cercare i soldi nell’elenco spunta anche la ex (Tomei) del protagonista. Il sentimento tra loro potrà giocare un ruolo rilevante…