Fast X, quale personaggio interpreterà Brie Larson? Ecco la risposta

20/09/2022 |

Il 2023 porterà nelle sale il decimo e ultimo atto della saga di Fast and Furious., questo il titolo ufficiale, promette già spettacolo con un cast assolutamente ricco di nomi, tra vecchie conoscenze e new entry. Una novità è la presenza di, la Carol Denvers dell’universo Marvel. Ma quale personaggio interpreterà l’attrice? Alla domanda ha risposto la stessa Larson tramite Twitter dove ha pubblicato una foto del backstage dove possiamo leggere il nome Tess. Altri dettagli ovviamente non sono stati svelati, in attesa di poter assistere da vicino alla pellicola., attualmente in fase di produzione, è diretto dache sta lavorando con Vin Diesel, tornato nella parte di Dom Toretto, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Sung Kang e Charlize Theron, con quest'ultima che riprenderà il ruolo del villain The Cipher. Recitano nella pellicola inoltre anche Jason Momoa, Daniela Melchior e l'ultima annunciata Brie Larson.Gary Scott Thompson ha curato la sceneggiatura.L'uscita è prevista per maggio 2023.