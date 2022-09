Garfield: novità sulla data di uscita del nuovo film

News





20/09/2022 |

Pochi mesi fa la Alcon Entertainment aveva annunciato la data di uscita del nuovo film dedicato a Garfield. Il debutto, inzialmente, era previsto per il 16 febbraio 2024 ma ora le carte in tavola sono state cambiate con la Sony che ha deciso di posticipare il debutto ufficiale di pochi mesi. L'esordio del film avverrà a maggio 2024.

Nella versione originale del film, attualmente in pre-produzione, Chris Pratt darà voce a questo simpatico personaggio. Jim Davis, creatore di Garfield, sarà il produttore esecutivo.



Al momento i dettagli riguardanti la trama della pellicola non sono stati rilasciati.



Per la terza volta, dunque, Garfield tornerà nelle sale cinematografiche dopo le due pellicole uscite nel 2004 e nel 2006, entrambe con protagonista (per quanto riguarda la voce) Bill Murray.



Il film sarà diretto da Mark Dindal.