Halloween Ends: la featurette The Final Reckoning

21/09/2022 |

Tramite la Universal Pictures entriamo all'interno del backstage di Halloween Ends, terzo e finale atto di questa saga horror diretto da David Gordon Green. Prodotto da Jason Blum, Malek Akkad, Bill Block e Danny McBride, il film debutterà nelle sale il prossimo 20 ottobre.



Protagonista della pellicola è Jamie Lee Curtis affiancata da Andi Matichak e Rohan Campbell. Inoltre Halloween Ends vede nel cast il ritorno di Will Patton nel ruolo dell'agente Frank Hawkins, Kyle Richards nel ruolo di Lindsey Wallace e James Jude Courtney nel ruolo di “The Shape".



Nella nuova clip possiamo ascoltare le parole di Jamie Lee Curtis e vedere alcune scene del dietro le quinte.



Sinossi:

Quattro anni dopo gli eventi di Halloween Kills dello scorso anno, Laurie vive con la nipote Allyson (Andi Matichak) e sta finendo di scrivere le sue memorie. Michael Myers non è più stato visto da allora. Laurie, dopo aver permesso allo spettro di Michael di determinare e guidare la sua realtà per decenni, ha deciso di liberarsi dalla paura e dalla rabbia e di abbracciare la vita. Ma quando un giovane, Corey Cunningham (Rohan Campbell; The Hardy Boys, Virgin River), viene accusato di aver ucciso un ragazzo a cui faceva da babysitter, si scatena una cascata di violenza e terrore che costringerà Laurie ad affrontare finalmente il male che non può controllare, una volta per tutte.