Fantastici 4: Matt Shakman confermato in regia, annunciati i nomi degli sceneggiatori

22/09/2022 |

La Marvel sta definendo il nuovo progetto riguardante i Fantastici 4. Il reboot cinematografico sarà diretto da Matt Shakman e avrà una sceneggiatura scritta da Jeff Kaplan e Ian Springer. Il duo è stato dunque ingaggiato dallo studio per realizzare lo script di questo nuovo film.



Kevin Feige sarà il produttore della pellicola.



Durante il D23 della Disney Kevin Feige ha precisato che attualmente nessun attore è stato scelto per interpretare i vari personaggi del cinecomic. Le prossime settimane, dunque, potrebbero portare novità importanti sotto questo punto di vista.



Shakman, regista che ha lavorato a serie tv quali WandaVision e Il Trono di Spade, è stato ingaggiato anche per dirigere il nuovo capitolo di Star Trek.