Beverly Hills Cop: Axel Foley: novità importanti circa il cast

23/09/2022 |

Dopo tante voci e indiscrezioni iniziano ad arrivare conferme ufficiali sul cast di Beverly Hills Cop: Axel Foley, il quarto capitolo della saga action con Eddie Murphy protagonista. E’ stato annunciato infatti che nel cast troveremo anche Judge Reinhold, John Ashton, Paul Reiser e Bronson Pinchot, ovvero alcuni degli attori che abbiamo conosciuto nella trilogia. Reinhold riprenderà il ruolo del detective Billy Rosewood, John Ashton sarà il sergente Taggart, Bronson Pinchot tornerà nella parte di Serge con Paul Reiser che sarà nuovamente il detective Jeffrey Friedman.



Il detective Friedman è stato il partner in azione di Axel Foley nei primi due film mentre Rosewood e Taggart hanno accompagnato le missioni di Foley nel corso delle varie pellicole.



Beverly Hills Cop: Axel Foley sarà diretto da Mark Molloy, al suo debutto ufficiale per una pellicola cinematografica. La sceneggiatura è stata scritta da Will Beall. La trama non è stata ancora rivelata.